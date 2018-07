Enel: lavori senza interruzioni servizio

La squadra di professionisti di E-Distribuzione che si occuperà di effettuare gli interventi sulle linee elettriche aeree in Media tensione è ormai operativa in tutta la Sardegna. Gli operai specializzati sono capaci di lavorare a oltre 20 metri d'altezza su linee elettriche a 15.000 Volt in tensione, senza dover interrompere quindi l'erogazione dell'energia elettrica.

Questa novità porterà notevoli benefici per imprese e cittadini, poiché da oggi sul territorio regionale sarà possibile eseguire alcuni interventi di manutenzione programmati sulle infrastrutture elettriche, senza disalimentazione della clientela. Il team di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, ha seguito un articolato percorso formativo dove sono state simulate tutte le possibili situazioni operative nel lavorare con gli impianti in tensione nella massima sicurezza.

I sei componenti sardi della squadra LST (Lavori Sotto Tensione), guidati da un referente tecnico, hanno superato l'esame finale previsto dal loro programma formativo e sono stati abilitati ai lavori su linee elettriche di Media Tensione in servizio, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La squadra è dotata di dispositivi di protezione individuali e di specifiche attrezzature che permettono loro di operare sulle linee elettriche in tensione in totale sicurezza. In particolare, la metodologia di lavoro sviluppata per l'esecuzione di questa tipologia di interventi prevede l'utilizzo di speciali aste isolanti alle cui estremità sono montati gli attrezzi specifici per le lavorazioni da realizzare.

"La possibilità di operare sulle linee elettriche in tensione - ha commentato Maurizio Battegazzore, responsabile E-Distribuzione Sardegna - ben rappresenta l'orientamento all'innovazione dell'Azienda e il costante impegno messo in campo per il miglioramento continuo della qualità del servizio elettrico. Avremo la possibilità di eseguire interventi con maggiore flessibilità ed efficacia, senza alcun disagio per la nostra clientela".