Bufera di vento a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 16 LUG - Alberi abbattuti in diverse zone della città e l'impianto di sollevamento di Abbanoa, a Monte Ore, messo fuori uso. È il bollettino dei danni provocati a Sassari dalle forti raffiche di vento di questo pomeriggio.

Intorno alle 17 un guasto nella linea elettrica ha bloccato l'impianto gestito dalla società che eroga i servizi idrici in Sardegna. I tecnici del pronto intervento sono subito intervenuti: le squadre elettromeccaniche, accertata l'entità del danno, hanno proceduto alla riparazione e al riavvio dell'impianto. Già ripristinata l'erogazione dell'acqua a Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Centro storico e Monte Rosello.

Il vento ha provocato anche la caduta di alberi, fortunatamente senza nessuna conseguenza per le persone, in via Paganini, via Nesta, via Buonarotti, via Besta, nella zona industriale di Predda Niedda e in viale San Pietro, di fronte alle cliniche universitarie. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno già rimosso i fusti e i rami dalle strade e ripristinato condizioni di sicurezza, ma la situazione è tenuta sotto stretta osservazione: si teme che ci possano essere altri abbattimenti.

Disagi anche a Oristano per il forte vento: una decina gli interventi dei pompieri per alberi abbattuti in diversi punti della città. (ANSA).