Ampliamento Rwm, diffida Italia Nostra

Diffida di Italia Nostra Sardegna al Comune di Iglesias affinché non venga rilasciata alcuna autorizzazione all'ampliamento della Rwm di Domusnovas, la fabbrica di armi finita al centro delle polemiche in quanto le bombe prodotte in Sardegna verrebbero utilizzate nella guerra in Yemen. L'associazione l'ha presentata a dieci giorni dalla richiesta di concessione edilizia da parte dell'azienda per la realizzazione di due nuovi reparti all'interno dello stabilimento.

Alla Regione, invece, gli ambientalisti hanno chiesto se "la società Rwm Italia spa ha integrato la documentazione presentata nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale con i nuovi progetti per i quali chiede l'autorizzazione al comune di Iglesias". Secondo Italia Nostra, infatti, "sarebbe oltremodo inopportuno e di dubbia legittimità che il Comune di Iglesias rilasci autorizzazioni in questa delicata fase della procedura".