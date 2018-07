Air Italy: presentato il nuovo B737 Max

(ANSA) - OLBIA, 16 LUG - Primo giorno per Air Italy all'Airshow Farnborough International, in Inghilterra. La compagnia, unica italiana presente, espone e presenta il suo nuovo Boeing 737 Max, arrivato nel Regno Unito direttamente dallo stabilimento Boeing di Everett, poco prima dell'inizio del salone.

Per Air Italy si tratta del secondo dei tre velivoli B737 MAX in consegna entro il 2018 e che raggiungeranno il numero di 20 nell'arco dei prossimi tre anni garantendo alla compagnia - così come annunciato con il Piano industriale - un totale ammodernamento della flotta e un rapido sviluppo.

Il Boeing 737-Max presenta cabine moderne e spaziose, performance economiche e operative superiori ai Boeing 737NG già in flotta e maggiore efficienza nei consumi. Gli aerei di Air Italy dispongono anche di cabine Business Class e stanno operando sui collegamenti nazionali da Milano Malpensa già attivi per Roma, Napoli, Palermo, Catania, Olbia e, da settembre, Lamezia Terme.

Questi voli domestici sono in connessione, nel nuovo hub di Milano Malpensa, con le rotte a lungo raggio appena inaugurate da Air Italy per gli Stati Uniti: New York e Miami e, a brevissimo, anche per la Thailandia e l'India. (ANSA).