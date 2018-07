Villanovatolu, a fuoco deposito foraggio

(ANSA) - NUORO, 14 LUG - Un incendio è scoppiato poco dopo le 13 all'interno di un deposito di foraggio in un'azienda agricola in località Santa Maria, a Villanovatulo. Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Sorgono e Nuoro, che hanno scongiurato il propagarsi del rogo nelle campagne circostanti, ma non hanno potuto evitare i gravi danni riportati dalle strutture murarie del deposito. I pompieri sono ancora impegnati nelle operazioni di bonifica.