Legacoop: Lusxetti, no ai dazi

(ANSA) - NUORO, 14 LUG - Attenzione ai mercati esteri e no alla politica dei dazi. Sono i punti chiave sottolineati dal presidente nazionale di Legacoop, Mauro Lusetti, in occasione della direzione regionale di Legacoop Sardegna, che si è svolta a Nuoro, confermando la crescita dell'associazione nell'Isola in linea con i numeri del resto d'Italia: il 3%. Lusetti si è agganciato ai buoni risultati ottenuti dall'agricoltura per quanto riguarda le esportazioni. "Per questo motivo - ha spiegato - siamo contrari all'applicazione di nuovi dazi. Una nuova politica in questo settore andrebbe a penalizzare l'ambito in cui riusciamo a crescere".

"Nonostante tutto c'è una significativa crescita per occupazione e affari del 3 per cento e gli indicatori relativi alla trimestrale del 2018 fanno ben sperare - ha sottolineato il numero uno di Legacoop - Certo restano ancora delle difficoltà da superare che vanno dal settore dell'edilizia a quello degli appalti pubblici". Il trend nazionale trascina anche le produzioni sarde. Nell'isola sono 780 le aziende affiliate a Legacoop (la prima delle organizzazioni regionali) con 60 mila soci, un miliardo di fatturato e 18mila occupati. "Numeri importanti - ha commentato Daniele Caddeo, direttore generale di Legacoop Sardegna - che certificano un impegno e un lavoro costante in settori che vanno dall'agroalimentare ai servizi, passando per cultura e il sociale. Ci aspetta un autunno intenso e lavorativamente stimolante, prepareremo un congresso basato sulla continuità politica dell'organizzazione oltre che sviluppo e rafforzamento del sistema cooperativo sardo".

"Lo scorso anno sociale la Legacoop è riuscita a portare a casa risultati importanti - ha ricordato il presidente regionale Claudio Atzori - sia nel settore agroalimentare, con una valorizzazione delle filiere, sia nel campo sociale". (ANSA).