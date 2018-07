Scooter contro palo Olbia, muore 48enne

Un uomo originario del Pakistan è morto in un incidente stradale avvenuto all'ingresso di Olbia. Mohamed Salem, di 48 anni, viaggiava in sella al suo scooter lungo la statale 125 "Orientale sarda", in direzione Olbia, quando, all'altezza del centro commerciale Terranova, ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un palo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, i vigili del fuoco e un'équipe del 118. Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell'incidente l'uomo era privo di sensi ma ancora vivo: purtroppo ogni tentativo di rianimarlo è risultato inutile e il pakistano è morto a causa dei traumi riportato nell'impatto contro il palo.