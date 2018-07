Porto Pino, spiaggia 'a misura di cane'

(ANSA) - CAGLIARI, 12 LUG - In Sardegna una spiaggia davvero a misura di quattrozampe. La segnalazione positiva arriva dalla Lega nazionale per la difesa del cane e riguarda l'arenile di Porto Pino.

I servizi? A disposizione dei bagnanti umani e "non", nello spazio "Area Animal Friendly" della frazione di Sant'Anna Arresi ci sono ciotole con acqua sempre fresca, eco-astucci tascabili per una spiaggia pulita e sicura, sacchetti per le deiezioni, e tanto altro.

"Nella cornice - spiega l'associazione - di una delle più belle 'perle' del Mediterraneo, il binomio cane-proprietario esce vincitore con servizi garantiti gratuiti proprio grazie ai volontari LNDC della sezione di Sant'Anna Arresi".

Il progetto socio culturale "Area Animal Friendly - spiaggia di Porto Pino" nasce nel 2009 con l'azione coordinata tra Ente Comunale e LNDC.

Obiettivi: non solo garantire la tutela del benessere e dei diritti degli animali, ma anche vedere equiparati i diritti di milioni di cittadini che vivono con un animale e non vogliono "dimenticarli" a casa durante le vacanze estive. (ANSA).