Sgomberato centro studi ateneo Cagliari

E' stato sgomberato questa mattina dalle forze dell'ordine il centro studi autogestito del Magistero di Cagliari. Lo comunicano gli stessi ragazzi che nelle scorse settimane avevano occupato degli spazi dell'Università per creare un'area gestita autonomamente dagli studenti.

Il blitz è scattato intorno alle 8 con l'arrivo - secondo quanto raccontano gli studenti - di tre camionette della Polizia. Al momento dell'intervento - secondo quanto appreso dalle forze dell'ordine - non c'erano studenti all'interno degli spazi occupati e quindi non è stato necessario intimare l'abbandono dell'area.

All'esterno della struttura, una volta che la notizia si è diffusa, si è presentato un gruppo di studenti per esprimere solidarietà agli occupanti. Lo spazio ora sarà riconsegnato all'Università di Cagliari.