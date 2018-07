Incendio in un palazzo a Oristano

(ANSA) - ORISTANO, 11 LUG - Momenti di paura e danni ingenti, ma per fortuna nessun ferito, ieri notte a Oristano per un incendio divampato in un appartamento al quarto piano dell'ex Palazzo Ina di via Carducci.

Gli occupanti dell'appartamento, una donna e i suoi quattro figli, sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme già alte potessero impedire la fuga. Un volta in salvo è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con una autobotte e l'autoscala e una ambulanza del 118.

Durante le operazioni di spegnimento dell'incendio e messa in sicurezza dei locali, anche gli occupanti di alcuni altri appartamenti sono per precauzione scesi in strada.

Secondo i primi accertamenti e la testimonianza della donna che da qualche giorno si era trasferita in quell'appartamento con i propri figli le fiamme potrebbero essere partite da un corto circuito nel pianerottolo del piano. E sarebbero stati proprio i rumori provenienti dal pianerottolo a metterla in allarme e consentirle di mettersi in salvo assieme ai suoi figli prima che fosse troppo tardi.

Ingenti comunque i danni, che hanno reso temporaneamente inagibile l'appartamento. (ANSA).