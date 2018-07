Carloforte,da rimuovere abusi alla Bobba

Fulmineo intervento del Comune di Carloforte dopo la segnalazione dell'associazione ecologista Gruppo d'intervento giuridico sulla presenza di una recinzione metallica con basamento in cemento, completamente abusiva, realizzata sulla punta della caletta della Bobba dal proprietario di una villa vicina, residente in provincia di Torino. A lui l'amministrazione guidata da Salvatore Puggioni ha così comunicato l'avvio della procedura di rimozione e ripristino ambientale. La Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari aveva già emesso un formale parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di conseguenza non era mai arrivata neppure l'autorizzazione urbanistico-edilizia.

La piccola caletta della Bobba appartiene al demanio marittimo, è tutelata con specifico vincolo paesaggistico, nonché con vincolo di conservazione integrale e rientra nel sito di importanza comunitaria (Sic) "Isola di San Pietro".

L'associazione ecologista esprime soddisfazione per i rapidi accertamenti e provvedimenti per il rispetto della legalità e dell'ambiente e segnalerà alla Procura di Cagliari e alla Soprintendenza i lavori abusivi effettuati in area di conservazione integrale, sugli scogli, a due passi dal mare.