Baby vip in vacanza tra giochi e natura

Il verde delle vegetazione, il blu del mare, il rosso delle rocce di porfido che incorniciano calette incantevoli. Una vacanza 'in technicolor' per tutte le età all'Arbatax Park Resort, in un vero angolo di paradiso, l'Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna. Per gli under 12 ha il sapore di un'avventura ricca di sorprese e emozioni.

Nel resort, con i suoi 60 ettari e un immenso parco naturale, è nata la "Repubblica della Felicità", il Vik Club (Very Important Kids) con tanto di passaporto. A presidiarla c'è il "Corpo dei Rangers del Parco Naturalistico Bellavista", formato dagli stessi bambini che dallo status di Recluta possono passare a quello di Capitano. Una competizione dove il requisito principale è il rispetto per l'ambiente.

Queste e altre le emozioni e le sorprese avvincenti che riserva una vacanza ad Arbatax. Un contesto di grande bellezza tra olivastri, lentischi, mirti, ginepri fa da cornice al resort dotato di tutti i comfort. Un soggiorno tra relax, cultura e divertimento con piscine e campi da tennis, da godere nelle camere e suite che si affacciano sul mare. Un villaggio con cinque hotel: Monte Turri, Telis, Dune e Cottage e Borgo Cala Moresca. Per i bambini poi, è uno spasso. Aree verdi attrezzate dove poter correre e giocare, giri nei parchi alla scoperta di mufloni, daini, cinghiali, cavallini della Giara, asini, pecore mucche sarde, e degli abitanti dei cieli che trovano un sicuro rifugio in un ecosistema protetto, a due passi dal Parco Marino di Capo Monte Santo, con precipizi calcarei che si tuffano nelle acque turchesi di un mare, quello d'Ogliastra, dove sventolano 6 bandiere blu. Poi ancora calcio, fitness, corsa, ciclismo, tennis, squash, diving e snorkeling.

Pari divertimento è riservato anche agli adulti. Mare, natura, sport e area benessere. E buon mangiare. Al Arbatax Park Resort c'è anche "L'Ortino" che produce verdure, ortaggi e legumi, con tecniche di coltivazione naturali. O ci si può imbattere nel pastore che prepara il formaggio o il pane nel forno a legna. Ingredienti dei piatti serviti nei ristoranti del Resort. A km0, tracciabili, genuini sapori di Ogliastra.