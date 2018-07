Perdita d'acqua, chiusa strada Cagliari

A causa di una imponente perdita d'acqua da una tubatura durante la notte è stata chiusa al traffico via Pierluigi da Palestrina. Il blocco stradale è all'altezza di via Genneruxi. Ieri notte sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i tecnici del Comune. Questa mattina la zona è stata transennata e sono già iniziati i lavori per bloccare la perdita. Il traffico potrebbe registrare dei rallentamenti.