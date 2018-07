Messaggio vescovo Oristano ai turisti

Un servizio in più per i turisti che quest'estate visiteranno l'Oristanese. L'iniziativa porta la firma dell'arcivescovo Ignazio Sanna e del direttore dell'Ufficio per la Pastorale del Turismo e del Tempo libero, don Ignazio Serra, e consiste nella pubblicazione di una locandina con un messaggio di benvenuto dell'arcivescovo in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo e gli orari delle messe, quotidiane e domenicali, nelle chiese delle principali località turistiche.

"Siamo lieti di accogliervi e di aiutarvi a trascorrere la vostra vacanza a contatto con la natura, la ricchezza delle nostre tradizioni e la gioia che viene dalla fede in Dio, creatore di tanta bellezza", scrive monsignor Sanna augurando ai turisti che arriveranno in Sardegna di trascorrere in serenità le loro vacanze al mare o nei paesi dell'interno ma anche di sperimentare relazioni autentiche "con la gente di Sardegna". "Dove sarà possibile - spiega monsignor Sanna - le chiese resteranno aperte per la preghiera, un momento di riflessione , di raccoglimento e gratitudine".