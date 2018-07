Lirico: stagione estiva con Beethoven

La grande musica di Beethoven e Verdi ha dato il la con successo alla stagione estiva del Teatro Lirico di Cagliari. L'Arena Giusy Devinu ha ospitato il primo dei 19 appuntamenti previsti fino al 3 agosto in otto località, tra teatri e luoghi identitari di grande suggestione. Sul podio Fabrizio Ruggero alla guida di Orchestra e Coro del teatro Lirico di Cagliari è stato applaudito protagonista del concerto che partito con la Quarta Sinfonia si è concluso con Va, pensiero, da "Nabucco".

I complessi stabili cagliaritani diretti di volta in volta da Ruggero e Donato Sivo, Sandro Sanna, Cristiano Del Monte, si alterneranno sui palchi allestiti oltre che a Cagliari nell'area archeologica Su Nuraxi di Barumini, Sagrato Cattedrale di San Pantaleo a Dolianova e della Chiesa di San Platano a Villaspeciosa, complesso nuragico di Santa Cristina a Paulilatino, Arena Mirastelle a Carbonia, Teatro Maria Carta a Pula e Caritas Diocesana a Tortolì. In programma cinque affascinanti programmi musicali: l'Eroica di Beethoven, la Petite Messe Solennelle di Rossini, in occasione dell'anniversario per i 150 anni dalla scomparsa del compositore. Nei ruoli solistici, si esibiscono: Elena Schirru (soprano), Martina Serra (contralto), Enrico Zara (tenore), Francesco Leone (basso).

Il quarto appuntamento propone Viva Verdi!, sinfonie, cori, brani famosi e popolari del massimo operista italiano. Ancora nel segno di Beethoven l'ultimo appuntamento, con la Pastorale e la Settima Sinfonia. "Un bel successo per questo primo concerto che ha inaugurato la stagione estiva del Teatro Lirico di Cagliari e contemporaneamente un affascinante spazio del Parco della Musica non a caso dedicato a Giusy Devinu - sottolinea il sovrintendente Claudio Orazi - ringrazio, a nome dei collaboratori, dei lavoratori e dei soci i Comuni della Sardegna, per aver aderito a questa iniziativa volta alla diffusione della grande musica".