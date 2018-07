Anas, rotatoria Pula pronta entro luglio

L'Anas ha avviato i lavori di completamento della rotatoria di interconnessione tra la nuova Statale 195 in costruzione e quella in esercizio, nel Comune di Pula, per consentire in tempi rapidi l'eliminazione dei disagi alla circolazione conseguenti all'interruzione del cantiere, soprattutto in questo periodo estivo di grande traffico per le località di mare.

I lavori erano stati lasciati in sospeso dall'impresa GLF, il cui contratto è stato risolto dall'Anas a causa dei gravi ritardi accumulati nel completamento delle opere. Gli interventi relativi alla rotatoria sono stati affidati dall'Anas a un raggruppamento temporaneo di imprese sarde. L'intervento è stato tempestivo, con l'avvio dei lavori in tempi record per l'Italia, appena tre settimane dopo la risoluzione a GLF.

Il completamento della rotatoria è previsto entro la fine del mese e costituisce - sottolinea l'Anas - il primo e fondamentale passaggio per la risoluzione delle criticità esistenti. Inoltre, nell'ottica del più ampio impegno per consentire l'apertura al traffico in tempi brevi del tratto tra Sarroch e Pula, l'Anas ha già avviato anche le attività di accertamento tecnico per il riaffido dei lotti 1 e 3 ad un'altra impresa di costruzione, con l'auspicio che l'impresa subentrante possa impiegare i lavoratori licenziati da GLF nel completamento dell'intervento.