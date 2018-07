In crescita i sette porti della Sardegna

Il sistema dei porti sardi (Cagliari, Olbia, Porto Torres, Oristano, Golfo Aranci, Portovesme e Santa Teresa di Gallura) nel 2017 ha gestito 48,8 milioni di tonnellate di merci rappresentando il 10% del totale nazionale e nel segmento del RO-RO (Roll-on Roll-off, le navi per il trasporto dei mezzi gommati) e 12% dei passeggeri con 6,2 milioni di persone con il porto di Cagliari che ha gestito 725 mila passeggeri (+25% sul 2016). Nel segmento del RO-RO gli scali sardi sono tra le eccellenze italiane; con quasi 10,6 milioni di tonnellate l'isola rappresenta il 10% del totale Italia. Il traffico ha registrato un aumento dell'8% nel 2017 rispetto all'anno precedente. Sono i dati che emergono dall'appuntamento annuale dedicato all'Economia del Mare come opportunità di sviluppo del territorio, organizzato da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con SRM (Studi e Ricerche Mezzogiorno).

Secondo la ricerca - presenti Massimo De Andreis, direttore generale Srm, Pierluigi Monceri, direttore regionale Intesa Sanpaolo, Massimo Deiana, Authority Mare di Sardegna e Francesco Pigliaru, presidente della Regione - nel 2017 oltre 430 mila crocieristi (+67% sul 2016) sono sbarcati in Sardegna e, in particolare nel porto di Cagliari, le crociere garantiscono passeggeri tutto l'anno e quasi la metà dei passeggeri sono concentrati nei mesi non estivi. Se si aggiunge che la Sardegna ha un valore aggiunto generato dal totale dei settori connessi all'economia del mare pari a 1,6 miliardi di euro, il 5,3% del totale del valore aggiunto del territorio, e che oltre 600 imprese fanno parte del cluster marittimo si comprende facilmente quale importanza e quale potenziale ulteriore sviluppo il settore può assicurare alla crescita economica della Sardegna.

Riguardo al diporto, con quasi 17.500 posti barca la Sardegna è la terza regione italiana, dopo la Liguria e la Toscana, per numero di posti barca con un peso dell'11% sul totale nazionale e un peso del 25% del Mezzogiorno ed è terza anche per posti barca oltre i 24mt considerate imbarcazioni ad elevato valore aggiunto.