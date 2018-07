Air Italy:trasferimenti non un capriccio

Si è rivelato un muro contro muro il vertice Air Italy-Regione Sardegna sul futuro dei 51 dipendenti che hanno già ricevuto la lettera di trasferimento da Olbia a Malpensa. La compagnia non ritorna sui suoi passi e si limita a rassicurare che nessuno degli altri 267 lavoratori di base a Olbia sarà costretto ad abbandonare la sede, e sul fatto che Olbia avrà comunque un ruolo fondamentale nella crescita della compagnia.

"Ma sono rassicurazioni che non ci rassicurano", ha detto il governatore Francesco Pigliaru dopo il vertice a Villa Devoto con il vicepresidente esecutivo di Air Italy, Marco Rigotti, e il direttore operativo Neil Mills. Allo stato attuale, ha spiegato il presidente della Regione, "registriamo il 16% della forza lavoro in meno a Olbia, il piano industriale prevedeva invece una crescita, saremo più tranquilli quando vedremo almeno un piano industriale che preveda la crescita della forza lavoro di Olbia".

Intanto, ha chiarito Pigliaru, "ci impegniamo a portare il problema in un tavolo ministeriale di crisi che sarà aperto con il Mise e il Mit". L'assessore ai Trasporti, Carlo Careddu, ha definito l'incontro "ruvido e faticoso": "Noi siamo pronti a sostenere i 51 dipendenti che dovranno lasciare Olbia, siamo preoccupati perché non tutti sono nelle condizioni di andare a Malpensa, sostenendo i costi che tutto ciò comporta, per questo molti potrebbero non accettare e si profila il rischio di numerosi licenziamenti". Quanto al tavolo di crisi, l'assessore ha ricordato l'incontro di tre giorni con il ministro delle Infrastrutture Toninelli, e lui "si è reso disponibile a convocarlo entro breve tempo".

LE RASSICURAZIONI DI RIGOTTI - "Questa azienda sta attraversando un un vero processo di trasformazione ed è normale che vi siano cambiamenti di tipo organizzativo: ovviamente quando questi processi interessano le persone è sempre complicato e doloroso".

Lo ha detto all'ANSA il vicepresidente esecutivo di Air Italy, Marco Rigotti, prima del vertice a Cagliari con il governatore Pigliaru incentrato sul trasferimento di 51 dipendenti sardi dalla sede di Olbia a Malpensa. "Voglio sottolineare che le decisioni relative ai cambiamenti non sono un capriccio - ha chiarito Rigotti - sono state attentamente ponderate e proposte dai manager coinvolti e approvate dal top management, quindi ratificate dal consiglio di amministrazione". Decisioni, ha spiegato, che "non sono rappresentate solo dallo spostamento di alcune aree operative dove oggi operano 51 persone a Olbia, in realtà si è scelto anche di non spostare gli altri uffici e di mantenere larghissima parte delle persone che oggi sono a Olbia nella sede in cui già attualmente operano".

In ogni caso, ha sottolineato Rigotti, "la scelta è stata presa con congruo preavviso al fine di avere il tempo di parlare con tutte le persone interessate, dando loro il tempo di riflettere e fare le loro valutazioni". Quindi, questo il suo auspicio, "vorremmo che su questa vicenda si ragionasse in modo tranquillo senza disconoscere che vi sono problemi per le persone ma anche capendo che la finalità è quella che il progetto in questa azienda abbia successo e dal successo di questo progetto non facile e agevole dipende il futuro di tutte le persone di Air Italy".

INTERESSE A BANDI SULLA CONTINUITA' - "Siamo molto interessati ai nuovi bandi che verranno pubblicati, ovviamente tutte le scelte dipenderanno dal contenuto". Lo ha dichiarato il vicepresidente esecutivo di Air Italy, Marco Rigotti, in merito al bando sulla continuità aerea tra la Sardegna e la Penisola le cui linee saranno fissate la prossima settimana a Roma nella conferenza dei servizi. "La situazione è molto complessa, operiamo da un pò di tempo in regime di proroga - ha spiegato prima di partecipare a un vertice con la Giunta Pigliaru a Cagliari - ci auguriamo che verranno superate le perplessità della Commissione europea, l'esperienza ci insegna che tutto ciò può rappresentare un rischio per le compagnie aeree".