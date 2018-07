Vela: One Ocean, Pelaschier ambasciatore

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - 'Un periplo per la salvaguardia dei mari', la navigazione di Mauro Pelaschier, ambasciatore Fondazione One Ocean, nella Compagnia della Vela a Venezia.

Pelaschier è partito da Trieste e si è mosso verso Venezia per il periplo d'Italia, come ambasciatore della Fondazione One ocean, costituita dallo Yacht club Costa Smeralda per sensibilizzare nella salvaguardia del mare. "Siamo tutti sulla stessa barca, tutti sullo stesso pianeta - ha dichiarato il presidente della SVBG, Mitja Gialuz - chi ama il mare, ama la terra e chi ama la terra ama il futuro". Oggi Pelaschier e il commodoro dello Yacht club Costa Smeralda, Riccardo Bonadeo, saranno ospiti di Pier Vettor Grimani, presidente Compagnia della vela, uno dei 50 yacht club che hanno firmato la Charta Smeralda. Bonadeo dice: "La Fondazione nasce dalla volontà dello YcCS di restituire al mare almeno una parte di quanto ci ha offerto". La navigazione verso Giulianova vedrà la barca Crivizza e l'equipaggio impegnati nella raccolta di campioni di microplastiche.