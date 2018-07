Spedizione punitiva a Cagliari,2 arresti

Spedizione punitiva nel quartiere Sant'Elia a Cagliari. I fratelli Nicola e Simone Feboli che si trovavano agli arresti domiciliari sono stati pestati a sangue nella loro abitazione. Gli aggressori sono stati rintracciati poco dopo dai carabinieri. In manette sono finiti due quarantenni, Alessio Rais e Daniele Serra.

L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte. I due arrestati hanno raggiunto l'abitazione dei fratelli Feboli e dopo essere riusciti ad entrare hanno iniziato a colpirli con calci e pugni al volto, tanto che uno dei fratelli è caduto a terra perdendo i sensi. Gli aggressori sono poi fuggiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cagliari che nel giro di poco tempo hanno individuato i due presunti autori.

I due si erano già cambiati d'abito e, sentiti in un primo momento dai militari, hanno dichiarato di aver avuto un banale litigio. I carabinieri hanno recuperato gli indumenti ancora sporchi di sangue che indossavano durante il pestaggio. I fratelli Feboli sono stati medicati in ospedale e giudicati guaribili in 10 e 30 giorni. Sono in corso le indagini per chiarire le motivazioni della spedizione punitiva.