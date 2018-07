Sider Alloys: sindacati in Regione

La vertenza dei sindacati e lavoratori della Sider Alloys, che da ieri stanno bloccando i cancelli dello stabilimento ex Alcoa di Portovesme per protestare contro la gestione delle prime assunzioni da parte dell'Azienda, arriva sul tavolo della Presidenza della Giunta regionale. Domani, alle 13, subito dopo l'incontro con i vertici Air Italy, il governatore Francesco Pigliaru incontrerà la delegazione sindacale dei metalmeccanici e del territorio nella sede di rappresentanza della Giunta, Villa Devoto.

I sindacati lamentano il fatto che tra le prime 17 assunzioni effettuate dalla società ci sia un gruppo di addetti tecnici che non fanno parte del bacino dei lavoratori ex Alcoa. I rappresentanti dei lavoratori hanno richiamato l'azienda al "rispetto delle regole" attraverso la sottoscrizione di un accordo per definire gli ulteriori passaggi. Il presidio davanti ai cancelli potrebbe essere sciolto nelle prossime ore.