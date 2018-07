Luna Rossa: a rischio base di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 5 LUG - Una conferenza di servizi per decidere il futuro della base di Luna Rossa a Cagliari.

L'appuntamento è fissato per domani: al momento la realizzazione di una parte del quartier generale del Molo Ichnusa è bloccata in attesa delle definizione di alcuni dettagli sulle volumetrie.

Già scaduto il termine di consegna dei lavori che indicavano il 30 giugno. Alcune impalcature sono state smontate in attesa di una verifica: ma il via libera per il ri-montaggio potrebbe essere dato già da domani. Sarà una questione a quattro tra Comune di Cagliari, Autorità portuale, Ufficio di tutela del paesaggio e, naturalmente, Luna Rossa. Non dovrebbero esserci grossi problemi: al massimo si dovrà provvedere a qualche ritocco del progetto originario. Proprio il Consiglio comunale aveva dato il via libera al nulla osta per l'installazione al Molo Ichnusa del quartier generale del team che ha scelto Cagliari per allenarsi in vista della prossima America's Cup.

Sino al 2021 potranno essere quindi utilizzate la zona esterna e interna al Terminal crociere. In particolare all'esterno saranno sistemate due tensostrutture, una delle dimensioni di 30x21,80 metri e l'altra di 45x21,80 metri, costituite da struttura in acciaio zincato e rivestimento con telo impermeabile.

All'interno del Terminal si prevede l'utilizzo di una parte del piano terra per la realizzazione di un ambiente destinato a mensa con cucina, palestra e dryer, zona relax e hospitality. Al primo piano ci sarà l'allestimento degli uffici per i designer la segreteria e l'amministrazione. In programma anche la realizzazione di un pontile in legno per l'ormeggio e il varo delle barche. (ANSA).