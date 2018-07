Europei atletica, Tortu non farà i 200

Il nuovo astro dell'atletica italiana, lo sprinter di origini sarde Filippo Tortu, ai prossimi Europei di Berlino (7-12 agosto) correrà i 100 metri e la staffetta 4X100 e non parteciperà ai 200. Ne dà notizia la Fidal. "In una riunione svoltasi questa mattina a Roma, alla quale hanno preso parte il Presidente federale Alfio Giomi, il ct della Nazionale Elio Locatelli, Salvino Tortu (in qualità di allenatore del figlio Filippo), e il responsabile tecnico delle Fiamme Gialle Andrea Ceccarelli, si sono definiti i termini della partecipazione di Filippo Tortu ai prossimi Europei. Con decisione pienamente condivisa, si è stabilito che lo sprinter azzurro, neo primatista nazionale dei 100 metri con il 9.99 realizzato a Madrid il 22 giugno scorso, correrà a Berlino la gara individuale dei 100 metri, e sarà disponibile per la staffetta 4x100. Escluso l'impegno sulla distanza doppia, peraltro non ancora corsa quest'anno, che lo aveva lanciato nel Golden Gala 2017".