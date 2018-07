Consorzio Costa Sud promuove territorio

Il Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud guarda al futuro, vola alle fiere internazionali europee più importanti e si apre ai comuni, ai consorzi e alle aziende private che vogliono cogliere queste importanti occasioni di promozione del territorio. Nell'ambito della programmazione turistica 2019, il Consorzio sta predisponendo un progetto di promozione e commercializzazione della destinazione Sud Sardegna che verrà presentato dal 10 al 12 ottobre agli operatori della Fiera TTG di Rimini, dal 5 al 7 novembre alla Fiera WTM di Londra e dal 22 al 24 novembre alla TTW di Varsavia.

In piena coerenza con le finalità della futura DMO (Destination Management Organization) regionale e in attesa che il piano strategico regionale per il turismo definisca i mercati obiettivo e le linee guida, il Consorzio intende valorizzare le piccole realtà locali che puntano sull'enogastronomia e sull'artigianato tipico, insieme agli attrattori di interesse storico, culturale, paesaggistico e ambientale.

Il progetto prevede innanzitutto la partecipazione alle fiere in uno spazio (interno a quello istituzionale della Regione Sardegna) condiviso e curato dal Consorzio Turistico Sardegna Costa Sud, la gestione degli appuntamenti e la trasmissione dei contatti per ciascuna manifestazione fieristica. Un magazine e un sito metteranno poi in evidenza le mete isolane con una sezione web dedicata alla vendita diretta dei servizi e dei pacchetti turistici territoriali.