Cagliari, si riparte da Aritzo con Maran

Cagliari pronto a ricominciare: primo appuntamento ad Assemini tra saluti e abbracci tra vecchi e nuovi rossoblù. Poi pranzo tutti insieme e partenza ad Aritzo, località montana a un centinaio di chilometri dal capoluogo e sede del pre-ritiro sino a metà luglio. Ventisei più due atleti dell'Olbia (Daniele Ragatzu e Luca Iotti) i convocati. Manca all'appello Joao Pedro: si potrà allenare con la squadra soltanto due mesi prima della scadenza della squalifica.

E non ci sono i giocatori con le valigie pronte: Capello, Melchiorri e Giannetti sono in questi giorni al centro di trattative di mercato. Agli ordini del nuovo mister Rolando Maran cominceranno a correre da oggi i portieri Aresti, Cragno Daga e Rafael, i difensori Andreolli, Capuano, Ceppitelli, Faragò, Lykogiannīs, Pajač, Pisacane, Romagna, Srna, i centrocampisti Barella, Caligara, Castro, Cigarini, Colombatto, Deiola, Dessena, Ioniță e Padoin, gli attaccanti Farias, Han, Pavoletti e Sau.

Ancora poche ore al via: inizia ufficialmente la stagione sportiva 2018-19 del Cagliari. Il primo allenamento allo "Stadio del Vento" di Aritzo. Venerdì 6 luglio già una doppia seduta: al mattino gli allenamenti avranno inizio alle 9.30, al pomeriggio alle 17. A seguire è previsto l'incontro con i tifosi in piazza Bastione: qui verranno presentate al pubblico la seconda maglia da gioco e quelle dei portieri. Sabato 7 una nuova doppia seduta di allenamento.

Domenica la sessione si terrà al mattino, alle 17.30 è in programma una partita di allenamento contro una rappresentativa locale, sempre allo "Stadio del Vento". Il Cagliari saluterà Aritzo la mattina di lunedì 9, raggiungendo il Centro sportivo di Assemini per tre giorni di test atletici. Da sabato 14 sino al 28 luglio il gruppo si trasferirà a Pejo, per effettuare la seconda parte della preparazione estiva.

In Trentino la squadra alloggerà, così come da tre anni a questa parte, nell'Hotel Kristiania. Anche a Pejo i tifosi potranno vedere all'opera i propri beniamini, in allenamento e in amichevole, e incontrarli la sera in piazza per selfie e autografi. Il club ha già fissato una serie di match: martedì 17 contro l'ASD Rotaliana, mercoledì 18 l'avversario sarà il Real Vicenza, giovedì 26 è in programma il test contro la Cremonese. Tutte le partite avranno inizio alle 17.30. L'1 agosto amichevole in Turchia con il Fenerbahce.