Ok dl cig in deroga, 9mln alla Sardegna

Mille lavoratori delle aree industriali in crisi del Nord e del Sud della Sardegna possono dormire sonni più tranquilli. Il rifinanziamento della loro cassa integrazione in deroga è garantito per l'intero 2018, grazie ai 9 milioni di euro a loro destinati dalla conversione in legge del decreto sugli ammortizzatori sociali in deroga approvato in via definitiva dall'Aula del Senato quasi all'unanimità: con 267 voti favorevoli, 1 solo voto contrario e due astenuti.

Il decreto legge è stato varato dallo scorso governo - quando l'esecutivo giallo-verde non era ancora stato formato - per iniziativa dell'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Sebbene sul testo non si faccia mai un chiaro riferimento, i fondi saranno principalmente destinati alla tutela dei lavoratori dell'ex Alcoa di Portovesme (oggi di proprietà della svizzera Sider Alloys) e del suo indotto. Con questo provvedimento si concede, infatti, ai lavoratori delle aree industriali complesse di Portovesme e Porto Torres la proroga di sei mesi (fino al 31 dicembre 2018) dei trattamenti di mobilità in deroga che altrimenti sarebbero già scaduti lo scorso 30 giugno. L'urgenza quindi c'era - la scadenza dei termini per l'approvazione del testo era fissata all'8 luglio - ed è stata colta sia dalla commissione Lavoro (che ha licenziato il provvedimento con un primo via libera trasversale e unanime), sia dall'Aula di Palazzo Madama che ha ascoltato l'appello "ad una felice propensione al fare" lanciato dal relatore del ddl, il senatore Sergio Puglia del M5s.

Lo stanziamento dei 9 milioni è a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, si riferisce al 2018 e costituisce una quota ulteriore di risorse rispetto a quelle già previste. Il provvedimento fornisce anche un chiarimento sul finanziamento delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, adottate dalle regioni entro il 2017, specificando che è ammesso anche per i casi in cui le regioni abbiano adottato la proroga dopo il 31 dicembre 2016.