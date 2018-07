Lirico apre stagione estiva all'aperto

(ANSA) - CAGLIARI, 4 LUG - Parte nel segno di Beethoven e Verdi la stagione estiva del Teatro Lirico di Cagliari. Si alza il sipario sabato 7 luglio alle 21 all'Arena Giusy Devinu del Parco della Musica, area adiacente al foyer di platea.

Protagonisti Orchestra e Coro del Teatro Lirico, diretti da Fabrizio Ruggero, maestro del coro Donato Sivo. Il concerto straordinario inaugurale dell'attività musicale estiva è a ingresso gratuito e dedicato alla città di Cagliari e all'intero territorio della Sardegna. Occasione per la presentazione al pubblico e alla stampa, da parte del sovrintendente del Lirico Claudio Orazi, dell'intero programma per l'estate.

Il concerto del 7 prevede l'esecuzione della Quarta Sinfonia in Si bemolle maggiore op. 60 di Ludwig van Beethoven e di due celebri pagine corali da amatissime opere di Giuseppe Verdi: da La Traviata "Noi siamo zingarelle - Di Madride noi siam mattadori" e da Nabucco "Va, pensiero". I biglietti si possono ritirare (per un massimo di due a persona) in biglietteria a partire da venerdì 6 luglio, fino ad esaurimento dei 200 posti a sedere. (ANSA).