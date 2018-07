Confiscati beni per 850mila euro a boss

Un'abitazione con un annesso garage a Senorbì (Cagliari), una polizza assicurativa, un'auto e un'ingente somma di denaro più altri beni per un valore complessivo di 850mila euro, sono stati confiscati dai militari del Ros a Sandro Arzu, 50 anni, pluripregiudicato di Arzana, in Ogliastra, e alla sua ex convivente Daniela Caboni.

Ad Arzu il provvedimento è stato notificato nel carcere di Uta (Cagliari), dove è detenuto dal 28 febbraio scorso quando fu nuovamente arrestato dai carabinieri con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di cocaina. La requisizione è stata già formalmente comunicata al Ministero dell'Interno e all'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati alla criminalità.

"L'operazione costituisce l'atto finale di un lungo e complesso iter investigativo avviato nel mese di novembre 2013 dal Ros e dal Norm della Compagnia di Cagliari", spiegano i carabinieri. "Nel mese di dicembre 2016, la Procura cagliaritana aveva ritenuto che i beni sequestrati preventivamente fossero il frutto delle grosse attività delittuose condotte dall'Arzu nel corso degli anni e quindi - sottolineano i militari - tenuto conto della sproporzione esistente tra i beni posseduti e le modeste attività remunerative lecite condotte dall'uomo, aveva promosso la confisca". Nel 2013 Arzu era stato bloccato lungo la Statale 131 a Sestu e trovato in possesso di 109 chili di cocaina e marijuana e 710 mila euro in contanti.