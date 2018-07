Cagliari verso pre-ritiro ad Aritzo

Vacanze praticamente finite per il Cagliari: giovedì 5 raduno e appello al centro sportivo di Asseminello. E poi subito partenza ad Aritzo, a un centinaio di chilometri dal capoluogo ma al fresco delle montagne, per la fase del pre-ritiro. La full immersion in vista del campionato partirà invece dal 14 luglio nella Val di Sole, a Pejo, e durerà sino al 28 dello stesso mese. Il nome nuovo, dopo tre anni di avvio di preparazione con Massimo Rastelli, è quello dell'allenatore Rolando Maran.

Per il mister ex Chievo sarà subito tempo di valutazioni: dovrà nel più breve tempo possibile definire la rosa, per il momento ancora altamente provvisoria in attesa degli sviluppi del calciomercato. Per quanto riguarda il rettangolo di gioco i giocatori da scoprire sono Darijo Srna, 1982, difensore croato primatista di presenze con la sua nazionale; Lucas Castro, 1989, centrocampista arrivato dal Chievo, e Simone Aresti, portiere, classe 1986.

Per l'estremo difensore si tratta di una riscoperta dal momento che è cresciuto nel Cagliari e ha esordito con in prima squadra undici anni fa. Ci saranno ancora Niccolò Barella e Diego Farias, dati già per ceduti dopo il fischio finale di Cagliari e Atalanta: sarà il mercato a dire nelle prossime settimane se faranno parte del progetto 2018-2019. Dalla lista dei convocati di giovedì si conoscerà anche il destino di Andrea Cossu: non andrà via, il dubbio è se sarà nel Cagliari come giocatore o come componente dello staff tecnico del club.

Molti sembrano di passaggio: soprattutto Niccolò Giannetti, già a un passo dalla cessione a gennaio, e Marco Capuano, rientrato dal prestito dal Crotone. Pronto a giocarsi una chance invece Marko Pajac, di nuovo in rossoblù dopo il buon campionato con il Perugia. E ci crede anche Santiago Colombatto, anche lui in Umbria nell'ultimo torneo di B.