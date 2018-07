Spaccio di droga: rifugiato arrestato

I militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia hanno arrestato per spaccio di droga un 28enne nigeriano di anni 28 in Italia da quattro anni con regolare permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, residente a Treviso ma domiciliato a Olbia.

Il giovane è stato fermato, mentre era a bordo di una bici, durante alcuni controlli nel crocevia del passaggio a livello tra corso Vittorio Veneto ed il centro cittadino. Prima di essere intercettato l'extracomunitario ha cercato di liberarsi di un involucro che è stato recuperato di militari: all'interno un ovulo di eroina del peso di 10 grammi e un bilancino di precisione. Nella perquisizione personale sono invece stati trovati due telefoni cellulari e banconote di diverso taglio.

Nell'abitazione del giovane, grazie al fiuto dei cani antidroga Ether e Zatto, è stato trovato altro stupefacente in un armadio. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe potuto fruttare oltre 3.000 euro.