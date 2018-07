Sider Alloys, sindacati su Aventino

(ANSA) - CAGLIARI, 3 LUG - E' quasi mobilitazione per i sindacati e lavoratori dello stabilimento Sider Alloys di Portovesme. Nella fabbrica ex Alcoa, da quanto hanno appreso ieri Fiom-Cgil, Fsm-Cisl, Uilm e Cube riferito questa mattina durante un'assemblea dei lavoratori, sono stati assunti 17 tecnici ma di questi almeno cinque non fanno parte del bacino degli ex dipendenti Alcoa, la multinazionale statunitense che era proprietaria della fabbrica di alluminio nel Sulcis.

I sindacati, che annunciano un presidio ai cancelli, "contestano fortemente il metodo e il merito attuati per le assunzioni Sider Alloys - spiegano - Queste infatti stanno avvenendo senza il rispetto dei protocolli e degli accordi firmati a livello ministeriale e o regionale".

Fiom, Fsm e Uilm chiedono un incontro urgente con il governatore Francesco Pigliaru, "per aprire un confronto serio sul piano industriale ed occupazionale" e arrivare a sottoscrivere un accordo sulle regole "alle quale ogni interlocutore, sindacale o datoriale, dovrà attenersi".