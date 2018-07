Fiori e piante per quartiere San Michele

Sarà la piazza San Michele, recentemente ristrutturata, ad ospitare quest'anno l'iniziativa del Comune di Cagliari "Mettete dei fiori nei vostri balconi", giunta alla settima edizione. Venerdì, a partire dalle 17, è previsto l'appuntamento con la manifestazione che mette a disposizione dei cittadini del quartiere tremila piante tra rose, ortensie, piante aromatiche e fioriture varie.

"In sette anni abbiamo coinvolto diversi quartieri di Cagliari, come Villanova, Pirri, San Benedetto, La Palma, Fonsarda e Stampace - ha detto Paolo Frau, assessore al Verde Pubblico, durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa -. Quest'anno abbiamo voluto far diventare protagonista il quartiere di San Michele, nella sua nuova piazza. Avranno la precedenza i residenti della zona, ma cercheremo di regalare qualche pianta anche agli altri cittadini".

La manifestazione, nata nel 2012, mira a sensibilizzare e coinvolgere i cittadini alla cura degli spazi verdi per rendere la città più bella e accogliente.

Gli operai del Servizio Verde pubblico saranno a disposizione dei cittadini che dovranno registrarsi con un documento di identità, che attesti la residenza nel quartiere, per ottenere le piantine.

Dopo aver accontentato tutti gli abitanti di San Michele, gli operatori cercheranno di soddisfare anche le esigenze dei cagliaritani residenti in altri quartieri.