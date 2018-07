App per orientarsi in 2700 km ciclovie

(ANSA) - CAGLIARI, 3 LUG - Una app per orientarsi nei 2.700 chilometri di reti ciclabili dell'isola. Si chiama "Sardegna ciclabile" e consente a chi la scarica di registrare tracciati Gps, scattare immagini lungo il percorso, consultare itinerari ai quali l'utente può applicare dei filtri e visualizzare solo ciò che risponde alle proprie esigenze. Per ciascun itinerario sono disponibili schede riassuntive con le mappe e i tracciati.

E' una delle novità previste dal piano per la realizzazione della rete regionale degli itinerari ciclabili da circa 192 milioni di euro e avviato nel 2015. Dei 53 percorsi individuati dal piano, solo per cinque è stato dato avvio all'iter di progettazione, e nessuno è stato realizzato.

Le prime cinque direttrici a vedere la luce sono la Cagliari-Isili, Alghero-Badesi, Chia-Villaputzu, Tharros-Bosa, Ozieri-Bosa. La app è funzionale a questi tracciati ma è già utilizzabile perché dà la possibilità di registrare itinerari personali da mandare al server. E, d'altra parte, ha fatto sapere oggi l'assessorato alle Infrastrutture che ha illustrato l'applicazione e il portabile Sardegnaciclabile.it a Villa Devoto, presente il governatore Francesco Pigliaru, "il sito fa già emergere chiaramente la fruibilità".

App e portale sono realizzati dal Centro interuniversitario ricerche economiche e mobilità. "Stiamo preparando un modo diverso di visitare la Sardegna, in questo sistema puntiamo a creare una serie di microeconomie", ha spiegato il professor Italo Meloni del Cirem. "Mi sarebbe piaciuto molto trovare al mio insediamento un progetto del genere già pronto, avremmo messo subito le risorse disponibili, la Sardegna è il posto perfetto per il turismo sostenibile e credo che stiamo facendo una cosa che in Europa non ha eguali".

L'assessore ai Lavori pubblici Edoardo Balzarini ha ricordato i punti salienti del piano che comprenderà 52 itinerari e attraverserà 256 centri abitati, 3 siti Unesco, 248 spiagge, 3 borghi di eccellenza, 8 porti commerciali, 49 stazioni ferroviarie e 432 fermate Arst. (ANSA).