Anziano scomparso, elicottero in volo

Proseguono le ricerche di Francesco Bellisai, il 94enne scomparso ieri a Carbonia. I vigili del fuoco, gli uomini della Protezione civile, i carabinieri e i volontari stanno passando palmo a palmo la zona di Sirri e in particolare le campagne dove l'anziano era solito fare passeggiate. Per perlustrare il territorio si è anche alzato in volo un elicottero dell'Aeronautica militare di Decimomannu.

L'anziano era uscito di casa ieri pomeriggio. I familiari, non vedendolo rientrare dopo alcune ore hanno fatto scattare l'allarme. Si teme che con il caldo di questi ultimi giorni il 94enne abbia avuto un malore.