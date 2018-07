Air Italy: il 6 incontro Regione-vertici

L'incontro tra la Regione Sardegna e Air Italy sul trasferimento di una cinquantina di tecnici dalla sede di Olbia a quella di Malpensa si terrà venerdì prossimo 6 luglio a Cagliari, probabilmente a Villa Devoto, sede di rappresentanza della Regione Sardegna. In questi giorni si è fatto sentire in maniera pesante il pressing della Giunta regionale che aveva convocato i vertici della compagnia aerea parlando di "mancato rispetto degli impegni presi".

"Il riscontro da parte della compagnia aerea è arrivato questa mattina - dice l'assessore dei Trasporti Carlo Careddu -, con il management della società affronteremo il tema dell'annunciato trasferimento dei lavoratori da Olbia a Malpensa e del mantenimento della governance del vettore nell'isola, così come è stato ribadito in tutte le occasioni di incontro".