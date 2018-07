Abbanoa: opere a Sassari e Quartucciu

Doppio intervento di efficientamento delle reti da parte dei tecnici di Abbanoa, giovedì 5 luglio 2018: il primo riguarda il serbatoio di via Milano a Sassari, il secondo il serbatoio di Cuccuru Linu al servizio del centro abitato di Quartucciu.

A Sassari le squadre installeranno una nuova condotta di "by pass" del diametro di quasi mezzo metro dotata di valvola regolatrice. Le nuove apparecchiature consentiranno una più efficiente gestione dell'acqua in ingresso al serbatoio, proveniente dal potabilizzatore del Bidighinzu. Per eseguire l'intervento tra le 8.30 alle 14.30 sarà necessario sospendere l'alimentazione al ramo dell'acquedotto "Sorso-Sennori".

L'erogazione all'utenza sarà garantita dalle scorte dei serbatoi, fino al loro esaurimento. Potrebbero comunque verificarsi cali di pressione o temporanee interruzioni a Sennori (dalle 15 alle 23), a Sorso zona alta (dalle 8.30 alle 14.30) e a Sassari (San Camillo, Baddimanna, Monte Furru, Taniga, Baldedda e Filigheddu dalle 8.30 alle 14.30).

Un nuovo misuratore di portata sarà invece installato a Quartucciu: sarà collegato al sistema di telecontrollo, consentirà di gestire in tempo reale le scorte presenti nel serbatoio a tutto vantaggio dell'intero sistema idrico al servizio delle utenze.