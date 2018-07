"Rotonda Platamona stabile e sicura"

(ANSA) - SASSARI, 2 LUG - "La Rotonda di Platamona è stabile e sicura". Lo garantisce il Comune di Sassari in seguito agli interventi di messa in sicurezza e al monitoraggio della struttura, il cui muro di contenimento era crollato nel luglio del 2015, travolgendo due ragazzi. I risultati dei controlli col sistema 'Structuralguard", sono stati illustrati oggi al lido di Platamona dal sindaco di Sassari, Nicola Sanna, dall'assessore dei Lavori pubblici, Ottavio Sanna, e da Giulio Delitala, responsabile di NowTech, società che si è occupata del monitoraggio. Sono stati realizzati due gradoni con gabbioni di pietre a vista e un ulteriore rinforzo per la tenuta del muro.

Al posto delle ringhiere e dei pilastrini è stato costruito un basamento. Risistemato il muro fronte mare, installata la segnaletica e ultimati i giochi per bambini, sono stati aggiunti quattro parcheggi per disabili. All'investimento di 70mila euro ottenuti dai fondi stanziati dalla Regione, al quale si sono aggiunti 11mila euro comunali per il sistema di monitoraggio.

"Avevamo un finanziamento regionale di 300mila euro, i restanti 230mila saranno usati per gli altri interventi di messa in sicurezza della rotonda e del litorale, compresa la realizzazione di un'altra discesa a mare e la riqualificazione di quella di Abba Currente", ha spiegato l'assessore Sanna. "La rinascita del territorio passa anche dalla riqualificazione", ha precisato il sindaco Nicola Sanna.

"Gli interventi mirano a coniugare sicurezza e accessibilità - ha concluso - con la vendita del ristorante Ernesto e il bando sulle zone F4, il Comune punta alla rinascita del Lido grazie alla partnership tra pubblico e privato". (ANSA).