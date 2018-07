Diritto allo studio,aperta Summer school

È stato Giampiero Griffo, presidente della Rete Italiana Disabilità e Sviluppo e membro DPI Italia (Disabled Peoples' International) ad aprire oggi all'Università di Cagliari la Summer School dal titolo "Human Rights and Social Inclusion: il diritto allo studio in una prospettiva inclusiva", organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) e il Centro Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento dell'Ateneo cagliaritano.

All'iniziativa hanno aderito e interverranno le più importanti associazioni che operano nel settore: dalla FISH all'AIFO passando per cooperative e consorzi. Relatori della Summer school docenti e ricercatori di tutto il mondo, esperti e magistrati minorili. "La Summer school che inizia oggi - ha detto Griffo - è un'iniziativa importante che mostra come gli atenei non facciano solo didattica e ricerca, ma lavorino anche e soprattutto sulla costruzione di comportamenti etici nella nostra società. È un ruolo insostituibile che l'Università di Cagliari mostra con merito di voler svolgere".

La Summer school andrà avanti sino a venerdì 6. "Si è passati dalla dichiarazione del bisogno al soddisfacimento di un diritto - ha aggiunto il presidente della Rete italiana Disabilità e sviluppo -. E' un cambiamento che ha nell'educazione un ruolo centrale".

L'obiettivo del corso è ricostruire il sempre più complesso quadro normativo, nel segno della promozione e del rispetto dei diritti umani, e porre l'accento sulla didattica, sulla formazione, sulla comunicazione e sulle strategie di apprendimento per supportare il compito dell'insegnare ad imparare, secondo metodologie idonee, appropriate ed efficaci a colmare i deficit e a valorizzare le risorse del bambino.