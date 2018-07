Acqua San Martino sul tetto del mondo

(ANSA) - CAGLIARI, 2 LUG - Sul podio per il settimo anno consecutivo: ancora un trionfo internazionale a Bruxelles per l'Acqua San Martino. Non si ferma la scia ininterrotta di successi, per l'azienda di Codrongianos (Sassari), che conquista anche nel 2018 le tre stelle d'oro al premio internazionale "ITQI Superior Taste Award" di Bruxelles, assegnato ogni anno alle eccellenze agroalimentari di tutto il mondo. E batte più di un record: non solo l'unica tra le aziende sarde ad aver ricevuto tre stelle, ma anche l'unica in Italia a figurare fra le 10 aziende "Diamond" 7 SU 7, cioè quelle che hanno ottenuto una valutazione di tre stelle per sette anni consecutivi.

La San Martino inoltre è la prima acqua minerale al mondo ad aver fatto l'en plein delle 3 stelle d'oro per sette edizioni consecutive degli ITQI Superior Taste Awards. Un riconoscimento che porta questo prodotto 100% sardo nell'olimpo dell'enogastronomia internazionale, una vera eccellenza non solo del Made in Sardinia, ma anche del Made in Italy.

L'acqua San Martino nasce effervescente naturale. Gli idrosommelier la suggeriscono come alternativa analcolica alle bollicine per accompagnare i crudi di mare.

Un premio che si affianca a una progressiva crescita della produzione che ha portato San Martino a diventare l'acqua frizzante più consumata e venduta in Sardegna con 14,5 milioni di litri imbottigliati ogni anno e una quota di mercato nell'isola del 43%, secondo i dati Nielsen.

"Una sorpresa dietro l'altra - commenta Luca Simula, direttore generale di Acqua San Martino - 7 su 7 è un risultato che non è mai stato raggiunto da nessuna acqua al mondo e il fatto che la nostra acqua frizzante sia sul tetto del mondo ci riempie di orgoglio. Ora stiamo lavorando per un'altra acqua appena introdotta sul mercato, la lievemente frizzante e - conclude - ci auguriamo di raggiungere i successi della frizzante".(ANSA).