1.200 imprese aprono cassetto digitale

(ANSA) - CAGLIARI, 2 LUG - Sono 1.214 gli imprenditori della provincia di Cagliari che hanno già colto l'opportunità di entrare nell'Economia 4.0, aprendo il cassetto digitale della propria azienda dalla piattaforma impresa.italia.it.

Per la Camera di Commercio di Cagliari che, proprio per portare avanti e diffondere la cultura digitale, organizza martedì 3 luglio, alle 15, al quartiere fieristico di Cagliari il secondo workshop "Identità digitale e servizi digitali per l'impresa 4.0", organizzato dal Pid (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio di Cagliari, in collaborazione con Infocamere.

Interverrà Paolo Fiorenzani, program manager Cassetto Digitale e responsabile Spid e strumenti innovativi di identità digitale di Infocamere. In occasione del workshop, il presidente dell'ente camerale del Capoluogo, Maurizio de Pascale, consegnerà personalmente ai primi imprenditori iscritti all'evento il nuovo dispositivo di firma digitale wireless, che consente di firmare digitalmente i documenti in mobilità.

Il cassetto digitale, realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio, mette gratuitamente a disposizione dell'imprenditore le informazioni ufficiali sulla propria azienda, così come contenute nel Registro delle Imprese, in modo facile, sicuro e veloce ed è consultabile e utilizzabile da smartphone e tablet. (ANSA).