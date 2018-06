Orami fatta per Castro al Cagliari

Visite mediche già fatte, ormai si attende solo l'ufficialità: Lucas Castro, centrocampista argentino, classe 1989, è pronto a indossare la maglia del Cagliari. La lunga e difficile trattativa con il Chievo ha avuto una improvvisa accelerazione e le parti hanno trovato l'accordo: Castro ritrova in Sardegna il suo vecchio allenatore Rolando Maran, insieme a lui sia a Catania, sia a Verona.

L'arrivo di Castro è un'operazione che per il momento sembra slegata dalla partenza verso il Chievo di Ionita. Ma non è escluso che il centrocampista moldavo, considerando il forte interessamento della squadra veneta, possa approdare al Chievo con un'altra operazione di mercato. Castro ha disputato gli ultimi tre campionati con la maglia gialloblù: per lui 86 presenze e undici gol. Precedentemente in A aveva indossato la maglia del Catania con novanta presenze e tredici gol.