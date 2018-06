Giornalisti: Nuvoli presidente Gus

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GIU - Sergio Nuvoli è il nuovo presidente del Gus Sardegna, il Gruppo uffici stampa dell'Associazione della stampa sarda, il sindacato dei giornalisti. E' stato eletto questo pomeriggio al termine dell'assemblea degli iscritti riuniti in via Barone Rossi a Cagliari nella sede dell'Assostampa. Nuvoli, 47 anni cagliaritano, giornalista professionista, è addetto stampa e social media manager dell'Università di Cagliari. Sostituisce Andrea Concas che ha guidato il Gus negli ultimi anni.

Il direttivo che lo affiancherà, in perfetta parità di genere, è costituito da Michele Mascia, Alessandro Zorco, Luchino Corrias, Federico Marini, Valentina Careddu, Valentina Guido, Claudia Onnis, Marzia Piga, Greca Meloni e Valter Falgio.

Del collegio dei revisori dei conti fanno invece parte Flavia Attardi, Giovanni Di Grezia e Massimo Lavena.

Tra le priorità indicate dal neopresidente del Gus, la riaffermazione della dignità professionale dei giornalisti che lavorano negli uffici stampa attraverso un corretto inquadramento, il pieno rispetto della carta deontologica dell'Ordine dei giornalisti della Sardegna sulle incompatibilità e i cumuli di incarichi, il rafforzamento del dialogo con i colleghi delle redazioni e la formazione.(ANSA).