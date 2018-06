Cagliari, torna portiere goleador Aresti

Aveva esordito nel 2007, all'età di 21 anni, in serie A con il Cagliari. E ora, dopo oltre un decennio di esperienze soprattutto lontano dall'isola, ritorna alla squadra che lo ha lanciato. Acquistato a titolo definitivo dall'Olbia il portiere Simone Aresti. Nato a Carbonia il 15 marzo 1986, è un prodotto del settore giovanile rossoblù e con la maglia del Cagliari ha esordito in Ascoli-Cagliari, ultima gara del campionato 2006-07: subentrò ad Antonio Chimenti dopo l'intervallo.

Successivamente ha difeso i pali di Pistoiese, Alghero, Savona, Pescara e Ternana. A Savona fu due volte protagonista anche come goleador: realizzò una rete contro la Giacomense su rinvio e una contro il Renate in spaccata. Nel 2017-18 è tornato in Sardegna, tesserato dall'Olbia. Tra i pali della squadra gallurese ha totalizzato 36 presenze. Altre operazioni sempre sull'asse Cagliari-Olbia: il centrocampista rossoblù Tetteh passa a titolo definitivo ai galluresi. In prestito ai bianchi anche l'attaccante Ceter dopo sei presenze in A col Cagliari.