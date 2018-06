Cagliari, si coprono scavi Domus romana

Via ai lavori per la sistemazione della Domus romana nel Corso Vittorio Emanuele a Cagliari: terminati gli interventi di restauro ora si può rimettere a posto l'area di cantiere e la pavimentazione. Condiviso e approvato dalla Soprintendenza, il progetto, dell'importo di 270.000 euro, prevede la realizzazione della copertura degli scavi in continuità con la pavimentazione della strada già realizzata nel Corso, fruibile dai pedoni e accessibile con una piccola pendenza in corrispondenza dell'incrocio con via Sassari.

Una botola consentirà le ispezioni, le manutenzioni e le visite dirette occasionali al sito, mentre un sistema di segnalazione e informazione fornirà a visitatori e passanti le notizie sui rinvenimenti sottostanti e su quelli emersi durante i lavori di riqualificazione del centro.

Si può percorrere a piedi, ma sarà necessario assicurarsi che nessun mezzo di trasporto possa transitare o sostare sul solaio dello scavo, che sarà protetto adeguatamente con dissuasori o altri sistemi idonei al luogo. Il Corso sarà arredato con alcune panchine in ferro battuto uguali a quelle già presenti.