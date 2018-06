Si allarga il porta a porta a Cagliari

Il servizio di raccolta differenziata porta a porta sbarca anche a Genneruxi e Monte Mixi. Non solo: si comincia anche in alcune strade di collegamento con i quartieri che hanno già eliminato i cassonetti dell'indifferenziata, da via dei Valenzani a via dei Carroz. Altre strade interessate, nella zona degli ospedali tra Pirri, Mulinu Becciu e asse mediano, saranno via Castaldi, via Galeno, via Guzzoni degli Ancarani, via Ippocrate, via Jenner, via Koch e piazza Virchow. Si tratta di arterie all'ingresso della città che ancora registrano spesso depositi abusivi di rifiuti specie dai pendolari dei comuni dell'hinterland.

Il terzo step della rivoluzione della spazzatura è stato presentato dal sindaco Massimo Zedda e dall'assessore dell'Innovazione Claudia Medda. Con il nuovo allargamento sale al 37,4% del totale la percentuale delle utenze domestiche servite dal nuovo sistema. Per le utenze non domestiche si arriva a quota 19,7%. Entro la fine del 2018 non ci dovrebbero più essere vecchi cassonetti. Il dato stabile (da utilizzare anche per la programmazione futura) sulla differenziazione è ancora non definito - è stato spiegato in conferenza stampa - perché la prima fase è caratterizzata dallo svuotamento di cantine e scantinati: i primi numeri "reali" sulla raccolta arriveranno nei prossimi mesi. E saranno molto importanti anche in vista di una possibile riduzione della Tari: si prevede di arrivare presto a un- 20% di tasse. Un primo 6,8 di detrazione è previsto già per quest'anno. C'è una tabella di risparmi programmata, ma anche l'ipotesi di ulteriori "sconti": cifre che dipenderanno da diverse variabili da valutare in corsa.

"Non abbiamo ancora appesantito sanzioni e controlli - ha detto il sindaco Massimo Zedda - per il conferimento non corretto, ma siamo in una fase di tolleranza. Che, chiaramente, è destinata a terminare".

Prosegue intanto il censimento delle utenze Tari: sono oltre 81mila quelle verificate sino al 21 giugno mentre sono oltre 5000 le nuove posizioni aperte dall'avvio del nuovo appalto.