Rapine ad anziani, sgominata banda Nuoro

Una banda criminale dedita alle rapine ad anziani, al traffico di sostanze stupefacenti e di armi è stata sgominata dalla Polizia di Stato a Nuoro. Dalle prime luci dell'alba gli agenti stanno eseguendo diverse misure di custodie cautelari in carcere nei confronti dei responsabili, su provvedimento del Gip del Tribunale di Nuoro. I dettagli dell'operazione in corso saranno illustrati nel corso della conferenza stampa in Questura.