Premio Qualità Italia a Cantina Dorgali

La cantina di Dorgali fa il bis nel Premio Qualità Italia e si afferma anche nel 2018. Nùrule, Cannonau di Sardegna doc riserva si è classificato al primo posto per la categoria vini rossi Doc annate 2015 e 2014. Lo scorso anno era stata la stessa cantina a conquistare il podio nella categoria vini rosati Doc con il Cannonau di Sardegna "Filieri 2016". Buona affermazione, dunque, per la Sardegna al concorso concorso enologico nazionale che si è svolto a Città Sant'Angelo, organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento "Leonardo". Il 2018 é stato un anno ricco di successi per Nùrule, una delle produzioni di nicchia della cantina di Dorgali, in provincia di Nuoro, posta al centro della zona "classica" del Cannonau. L'azienda ha fatto la sua prima vendemmia nel 1953, conta 220 soci e 650 ettari di vigneto per la maggior parte coltivato a uve Cannonau.

Il 2018 ha portato al rosso, 100% Cannonau, l'Oro al Grenache du Monde e al Mundus Vini in Germania e l'Argento al prestigioso concorso di Bruxelles che si è svolto in Cina. Tre riconoscimenti in ambito internazionale non casuali. "Sono frutto di una sinergia tra lavoro in vigna e in cantina, da un lato per ottenere uve di qualità, dall'altro per rendere il vino rotondo e armonico - sottolinea Antonio Casu, direttore Cantina di Dorgali - il lavoro della nostra cantina è l'espressione moderna di una tradizione millenaria".

Al concorso sono stati assegnati in totale, 16 primi premi nazionali per altrettante categorie, 63 menzioni e 60 speciali attestati regionali. Conquistano il Premio Qualità Italia 2018, due vini dell'Emilia Romagna, due del Trentino Alto Adige, quattro dell'Abruzzo e uno rispettivamente per Calabria, Campania, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto.