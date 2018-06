Case-vacanza inesistenti,sgominata banda

Affittavano case-vacanza inesistenti a San Teodoro e Stintino, ma anche in altre località turistiche italiane come Cortina, Isola d'Elba, Marina di Grosseto, Livigno e Madonna di Campiglio. Ad ignari turisti si facevano consegnare la caparra e poi sparivano con il denaro. Quattro donne (una residente in provincia di Cagliari finita ai domiciliari e tre nel milanese, di età compresa tra i 24 e i 76 anni) sono state arrestate dai carabinieri del comando provinciale di Pavia con l'accusa di truffa, sostituzione di persona e associazione a delinquere.

Le indagini, avviate nell'estate del 2015, hanno consentito di documentare una truffa ai danni di persone che avevano trovato sul web annunci di locazione di case in prestigiose località a prezzi particolarmente convenienti. Le quattro donne (che gestivano, oltre all'attività criminale, anche lavori "insospettabili", una era estetista, un'altra casalinga) utilizzando utenze telefoniche ed account mail attivati appositamente, pubblicavano su siti internet di annunci delle inserzioni di offerte di affitto di appartamenti inesistenti convincendo le ignare vittime a versare somme di denaro delle quali poi si appropriavano. La caparra era sempre obbligatoria per poter concludere l'affare: il denaro veniva versato su carte prepagate e poi subito impiegato in acquisti e altre necessità da parte delle truffatrici.