Soggiorno in resort di Puntaldia per i Pearl Jam

È il Paradise Resort di Puntaldia, a San Teodoro, affacciato sulle acque cristalline della spiaggia di Lu Impostu, con vista sull'isola di Tavolara, il buen retiro individuato dai Pearl Jam, la band statunitense impegnata in uno straordinario tour europeo, per tirare un po' il fiato in vista della prossima tappa di Praga, dove suoneranno domenica prossima.

Il posto è a pochi passi dalla villa scelta da George Clooney per il suo soggiorno di lavoro in Sardegna, dove è impegnato nelle riprese di "Catch 22", la serie di cui è regista e produttore. Questa vicinanza lascia pensare che l'arrivo della band in gran segreto - risalente a due notti fa, subito dopo l'acclamatissimo concerto di Roma, all'aeroporto internazionale Riviera del corallo di Alghero - possa essere in qualche modo collegato.

In realtà sembra invece essere confermata l'ipotesi secondo cui l'esibizione dal vivo dei Pearl Jam sarà la ciliegina sulla torta per i festeggiamenti da favola di una facoltosa personalità americana del jet set internazionale. Secondo indiscrezioni, si tratterebbe di una festa in grande stile, in una località dalla quale saranno tenuti alla larga curiosi e fans. Senza badare a spese, gli organizzatori del party stanno mettendo in piedi un evento decisamente fuori dal comune. Eddie Vedder e soci, da un anno nella Hall of fame della musica e da 25 anni sulla cresta dell'onda a livello planetario, sarebbero stati contattati dai pianificatori dell'esclusivissimo appuntamento privato, la cui location è assolutamente riservata per ragioni di privacy e di sicurezza.