Sardegna in festa per Becciu cardinale

E' un giorno speciale per la Sardegna: uno dei suoi "figli" diventa cardinale. Ad indossare la porpora sarà monsignor Angelo Becciu, sino ad oggi sostituto della Segreteria di stato vaticano. Nel pomeriggio, alle 16 a San Pietro a Roma, durante il concistoro, tra i quattordici cardinali che vengono ordinati da Papa Francesco ci sarà anche il prelato originario di Pattada (Sassari). Andrà a ricoprire dal primo settembre il ruolo di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi.

Per l'Isola, che seguirà questo evento anche con tanti fedeli che si sono recati a Roma - come li nuovo arcivescovo di Sassari, monsignor Gianfranco Saba che domani riceverà il pallio dalle mani di Papa Bergoglio - Becciu è il arcivescovo ordinato settimo cardinale.

"Mi aspettavo di diventare cardinale? E' tradizione che i sostituti finiscano cardinali ma con papa Francesco questi automatismi erano ormai in dubbio. Ho vissuto sette anni in tranquillità senza farmi prendere da questo tormento - ha detto all'ANSA - Il Papa comunque me lo accennò la settimana dell'annuncio del concistoro. Mi ha detto: io la vedo quasi tutti i giorni, non può apprenderlo dalla televisione. Così me lo confidò con l'obbligo della riservatezza. Dunque, è stata una mezza sorpresa".